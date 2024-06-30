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29 июня, 23:57

"Уходи ради США": Протестующие в Нью-Йорке неприветливо встретили кортеж Байдена

Белый дом: Протестующие в Нью-Йорке призвали Байдена уйти в отставку

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Толпа протестующих окружила кортеж лидера США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл, чтобы поучаствовать в мероприятиях по сбору средств. По данным пула Белого дома, толпа активно требовала, чтобы действующий президент как можно скорее ушёл в отставку.

"Перед прибытием на мероприятие по сбору средств кортеж проехал группу людей, которые держали в руках надписи "Пожалуйста, уходи ради США", "Спасибо, следующий", "Уйди ради демократии" и "Мы тебя любим, но время пришло", — пояснили в Белом доме.

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Ранее в США предположили, что Байден после проигрыша на дебатах может выйти из предвыборной гонки, но только если так решит его близкое окружение. В числе этих лиц — жена президента Джилл Байден, его младшая сестра Валери, постоянный советник Тед Кауфман и ещё несколько советников Белого дома.

Анатолий Симоненко
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