"Уходи ради США": Протестующие в Нью-Йорке неприветливо встретили кортеж Байдена

Толпа протестующих окружила кортеж лидера США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл, чтобы поучаствовать в мероприятиях по сбору средств. По данным пула Белого дома, толпа активно требовала, чтобы действующий президент как можно скорее ушёл в отставку.

"Перед прибытием на мероприятие по сбору средств кортеж проехал группу людей, которые держали в руках надписи "Пожалуйста, уходи ради США", "Спасибо, следующий", "Уйди ради демократии" и "Мы тебя любим, но время пришло", — пояснили в Белом доме.