В США раскрыли условие, при котором Байден откажется от планов на президентство

Нынешний лидер США Джо Байден после проигрыша на дебатах может выйти из предвыборной гонки, но только если так решит его близкое окружение, пишет портал Axios. В этот список входят жена Байдена Джилл, его младшая сестра Валери, давний друг и постоянный советник 85-летний Тед Кауфман. Также в перечне находится маленькая группа советников из Белого дома, которые принимают решения за президента.

СМИ утверждают, что Байдена подтолкнули к выдвижению на второй срок Кауфман, а также младшая сестра. Таким образом, если политик не станет отказываться от планов на президентство, значит, за него так решило его близкое окружение. Если он всё же решит ретироваться, его, по мнению Демократической партии, никто не заменит, кроме вице-президента Камалы Харрис. Она входит в десятку кандидатов на замену Байдена, по мнению The Washington Post.