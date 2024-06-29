Политолог раскрыл, смогут ли демократы найти хоть кого-то на замену Байдену
Политолог Мендкович: Байден — один из самых сильных в штабе демократов
Несмотря на проигрыш в дебатах, действующий президент Джо Байден — один из самых сильных политиков в штабе демократов. Предпосылок для его замены нет. Об этом заявил политолог Никита Мендкович. По словам эксперта, до выборов есть ещё несколько месяцев, поэтому неудачные дебаты только помогут скорректировать программу и потеряются в новостной повестке.
"Возможность смены кандидата от Демократической партии обсуждается, но для меня это неочевидный вариант. Это будет означать очень серьёзное признание собственной слабости и вызовет неизбежный раскол в партийной верхушке в борьбе за нового кандидата", — цитирует эксперта "ФедералПресс".
По мнению политолога, кампанию Байдена будут продвигать до конца. Сейчас цель демократов — сохранить лицо пожилого президента.
Ранее иностранных дипломатов шокировал крах Байдена на дебатах перед выборами президента. По их словам, Трамп буквально "съел" своего оппонента. Некоторые отметили, что им с трудом удавалось понимать аргументы действующего лидера США. Ну а более половины опрошенных избирателей выступают за необходимость выбрать иного кандидата в президенты США от Демократической партии вместо действующего лидера Джо Байдена. 44% американцев поддерживают его соперника-республиканца.
ТАСС / Matt Kelley