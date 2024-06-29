Политолог раскрыл, смогут ли демократы найти хоть кого-то на замену Байдену

Несмотря на проигрыш в дебатах, действующий президент Джо Байден — один из самых сильных политиков в штабе демократов. Предпосылок для его замены нет. Об этом заявил политолог Никита Мендкович. По словам эксперта, до выборов есть ещё несколько месяцев, поэтому неудачные дебаты только помогут скорректировать программу и потеряются в новостной повестке.