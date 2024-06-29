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29 июня, 05:01

В Киеве ужаснулись из-за того, что Украина стала ключевой темой дебатов Байдена и Трампа

Стефанишина: Дебаты Байдена и Трампа встревожили разговорами вокруг Украины

Дональд Трамп и Джо Байден во время первого тура теледебатов в студии CNN. Обложка © ТАСС / AP / Gerald Herbert

Дональд Трамп и Джо Байден во время первого тура теледебатов в студии CNN. Обложка © ТАСС / AP / Gerald Herbert

Эмоциональность обсуждения Украины на дебатах нынешнего главы США Джо Байдена и прошлого — Дональда Трампа — вызывает тревогу. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По её словам, это подтверждает, что ситуация в стране — "центральная тема" выборного процесса в Америке.

"Честно говоря, я немного встревожена тем, что Украина имела такое значение в дебатах… Честно говоря, чувствуешь определённую тревогу из-за того, что Украина становится заложником таких определённых предвыборных эмоций", — сообщила Стефанишина.

По её словам, Киев уже сделал выводы из ситуации на фоне задержки предоставления Конгрессом США помощи. Стефанишина заявила, что для Украины важно обеспечить решения, не зависящие от политических процессов в остальных странах.

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Напомним, во время дебатов кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он займёт президентское кресло в Белом доме.

Анатолий Симоненко
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