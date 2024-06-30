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Регион
30 июня, 04:44

"Я не знаю, что произошло": Байден шокировал жену пугающим признанием после дебатов

Байден заявил супруге Джилл, что не осознаёт произошедшего на дебатах с Трампом

Джо и Джилл Байден. Обложка © Flickr / The White House

Джо и Джилл Байден. Обложка © Flickr / The White House

Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заявил супруге Джилл, что он якобы не осознаёт, что произошло на его теледебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. О неожиданном откровении политика первая леди рассказала в рамках благотворительного вечера в Гринвич-Виллидже, который состоялся 28 июня.

"После дебатов прошлым вечером он сказал: "Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо". И я сказала: "Послушай, Джо, мы не позволим 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом", — приводит слова жены американского лидера агентство Bloomberg.

"Осталось жить 4–5 лет": Байдену поставили страшный диагноз после дебатов с Трампом
"Осталось жить 4–5 лет": Байдену поставили страшный диагноз после дебатов с Трампом

Тотальная доминация Трампа над Байденом на дебатах вынудила американцев усомниться в способности действующего президента управлять страной. Призыв снять свою кандидатуру с выборов политику адресовало даже одно из старейших американских изданий New York Times. Впрочем, демократ может пойти на этот шаг лишь под влиянием близкого окружения.

Илья Пушкарев
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