"Я не знаю, что произошло": Байден шокировал жену пугающим признанием после дебатов

Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заявил супруге Джилл, что он якобы не осознаёт, что произошло на его теледебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. О неожиданном откровении политика первая леди рассказала в рамках благотворительного вечера в Гринвич-Виллидже, который состоялся 28 июня.

"После дебатов прошлым вечером он сказал: "Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо". И я сказала: "Послушай, Джо, мы не позволим 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом", — приводит слова жены американского лидера агентство Bloomberg.