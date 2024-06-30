"Я не знаю, что произошло": Байден шокировал жену пугающим признанием после дебатов
Байден заявил супруге Джилл, что не осознаёт произошедшего на дебатах с Трампом
Джо и Джилл Байден. Обложка © Flickr / The White House
Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заявил супруге Джилл, что он якобы не осознаёт, что произошло на его теледебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. О неожиданном откровении политика первая леди рассказала в рамках благотворительного вечера в Гринвич-Виллидже, который состоялся 28 июня.
"После дебатов прошлым вечером он сказал: "Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо". И я сказала: "Послушай, Джо, мы не позволим 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом", — приводит слова жены американского лидера агентство Bloomberg.
Тотальная доминация Трампа над Байденом на дебатах вынудила американцев усомниться в способности действующего президента управлять страной. Призыв снять свою кандидатуру с выборов политику адресовало даже одно из старейших американских изданий New York Times. Впрочем, демократ может пойти на этот шаг лишь под влиянием близкого окружения.