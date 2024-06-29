"Осталось жить 4–5 лет": Байдену поставили страшный диагноз после дебатов с Трампом

Врач-гериатр, невролог Валерий Новосёлов считает, что президенту США Джо Байдену осталось жить 4–5 лет. Такой вывод он сделал после его дебатов с Дональдом Трампом. По мнению медика, перед выходом в люди главу государства достаточно сильно подготовили: лекарства, массажи, "уколы молодости". Но программа ускоренного омоложения не сработала.

"Сравнивать состояние Байдена на дебатах с его выступлением перед Конгрессом в марте или в Польше в феврале прошлого года нельзя — прошло время. Полтора часа простоять на сцене и вести оживлённую беседу для Байдена в его положении непросто", — объяснил Новосёлов в беседе с kp.ru.

По его оценке, у президента США сформировался выраженный синдром деменции, провокатором которой стала сильная нагрузка. По словам медика, на публику Байдена вывела жена Джилл, но, к сожалению, аудитории этого не показали. Валерий уверен, что президент принимает стимуляторы, которые повышают внимание и активность, но работают они очень короткое время. Все слухи о простуде политика, по мнению невролога, звучат как детский лепет.

Особое внимание врач уделил световой системе знаков, которую выстроили в телестудии: свет загорался особым образом, обозначая, когда ответ держит один из кандидатов. Так Байдену давали сигнал, и он начинал говорить. По мнению Новосёлова, эти выборы могут стать фатальными. С подобной нагрузкой президент сможет жить ещё 4–5 лет.