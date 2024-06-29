"Осталось жить 4–5 лет": Байдену поставили страшный диагноз после дебатов с Трампом
Невролог Новосёлов: С такой нагрузкой Джо Байдену осталось жить 4–5 лет
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Врач-гериатр, невролог Валерий Новосёлов считает, что президенту США Джо Байдену осталось жить 4–5 лет. Такой вывод он сделал после его дебатов с Дональдом Трампом. По мнению медика, перед выходом в люди главу государства достаточно сильно подготовили: лекарства, массажи, "уколы молодости". Но программа ускоренного омоложения не сработала.
"Сравнивать состояние Байдена на дебатах с его выступлением перед Конгрессом в марте или в Польше в феврале прошлого года нельзя — прошло время. Полтора часа простоять на сцене и вести оживлённую беседу для Байдена в его положении непросто", — объяснил Новосёлов в беседе с kp.ru.
По его оценке, у президента США сформировался выраженный синдром деменции, провокатором которой стала сильная нагрузка. По словам медика, на публику Байдена вывела жена Джилл, но, к сожалению, аудитории этого не показали. Валерий уверен, что президент принимает стимуляторы, которые повышают внимание и активность, но работают они очень короткое время. Все слухи о простуде политика, по мнению невролога, звучат как детский лепет.
Особое внимание врач уделил световой системе знаков, которую выстроили в телестудии: свет загорался особым образом, обозначая, когда ответ держит один из кандидатов. Так Байдену давали сигнал, и он начинал говорить. По мнению Новосёлова, эти выборы могут стать фатальными. С подобной нагрузкой президент сможет жить ещё 4–5 лет.
"При таком уровне нагрузки Джо Байдену осталось жить немного, 4–5 лет. Среднее течение деменции — 7–8 лет, у президента США она началась 2–3 года назад. Боюсь, в скором времени мы увидим злобного человека, который будет говорить лишь короткими предложениями, постоянно теряться во времени и пространстве даже в знакомых местах и везде пытаться сесть на несуществующий стул", — добавил врач.
Ранее Life.ru сообщал, что в Атланте состоялись дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Байден и Трамп обсудили широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями в адрес друг друга. По итогу выступления республиканец кажется американцам более убедительным. А Джо Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей. Дебатам Time посвятил новый выпуск. На красной обложке журнал разместил Байдена с подписью "Паника".