Джо Байден появился на красной обложке Time с подписью "Паника"
Обложка журнала Time. Обложка © X / Time
Американский журнал Time поместил президента США Джо Байдена на обложку и добавил подпись "Паника". Фотография свежего номера появилась на официальной странице издания в социальной сети Х.
На обложке лидер Штатов на красном фоне куда-то уходит, а над ним красуется слово "паника".
Ранее Life.ru сообщал, что в Атланте состоялись дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Байден и Трамп обсудили широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями в адрес друг друга. По итогу выступления республиканец кажется американцам более убедительным. А Джо Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей.