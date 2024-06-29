Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 12:02

Джо Байден появился на красной обложке Time с подписью "Паника"

Обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Американский журнал Time поместил президента США Джо Байдена на обложку и добавил подпись "Паника". Фотография свежего номера появилась на официальной странице издания в социальной сети Х.

На обложке лидер Штатов на красном фоне куда-то уходит, а над ним красуется слово "паника".

Ранее Life.ru сообщал, что в Атланте состоялись дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Байден и Трамп обсудили широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями в адрес друг друга. По итогу выступления республиканец кажется американцам более убедительным. А Джо Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей.

"Трамп съел его": Иностранных дипломатов ужаснул крах Байдена на дебатах
"Трамп съел его": Иностранных дипломатов ужаснул крах Байдена на дебатах
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров