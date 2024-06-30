В Киеве переполох: Зеленский ищет способы слиться из-за фиаско Байдена на дебатах с Трампом
Нардеп Дубинский: Дебаты Байдена и Трампа породили переполох в офисе Зеленского
Первые теледебаты американского лидера Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа всполошили Киев. Владимир Зеленский и его окружение были вынуждены срочно искать способ завершить конфликт до президентских выборов в США или минимизировать их влияние на свою репутацию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского", — считает парламентарий.
По мнению нардепа, высокая вероятность победы Трампа потребовала принятия срочных мер. Украинские власти могут пойти двумя путями: начать масштабное и кровопролитное наступление с целью резко поднять ставки эскалации или объявить президентские и парламентские выборы. Последний вариант позволит Зеленскому "слиться" с политической арены и перенаправить указания будущего главы Белого дома преемнику.
"Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация) и при неоднородности ЕС эти рога быстро опилят", — подытожил Дубинский.
Дебаты кандидатов на пост президента США состоялись 27 июня в Атланте. Трамп и Байден начали встречу с отказа пожимать друг другу руки. Несмотря на попытки действующего главы Белого дома парировать словесные атаки конкурента, его выступление сочли провалом. Одна из старейших американских газет New York Times даже призвала политика снять свою кандидатуру с выборов.
Flickr / President Of Ukraine