В Киеве переполох: Зеленский ищет способы слиться из-за фиаско Байдена на дебатах с Трампом

Первые теледебаты американского лидера Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа всполошили Киев. Владимир Зеленский и его окружение были вынуждены срочно искать способ завершить конфликт до президентских выборов в США или минимизировать их влияние на свою репутацию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского", — считает парламентарий.

По мнению нардепа, высокая вероятность победы Трампа потребовала принятия срочных мер. Украинские власти могут пойти двумя путями: начать масштабное и кровопролитное наступление с целью резко поднять ставки эскалации или объявить президентские и парламентские выборы. Последний вариант позволит Зеленскому "слиться" с политической арены и перенаправить указания будущего главы Белого дома преемнику.