Сын Байдена уговаривает отца продолжить предвыборную гонку, несмотря на провал на дебатах
NYT: Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку
Джо Байден с сыном Хантером. Обложка © ТАСС / Zuma
Сын президента Соединённых Штатов Хантер Байден хочет, чтобы его 81-летний отец Джо Байден продолжил предвыборную гонку, несмотря на провальное выступление на дебатах. Об этом пишет The New York Times (NYT). По данным источника газеты, именно Хантер активнее всех призывал отца сопротивляться давлению, с которым тот столкнулся в последнее время.
"Хантер Байден хочет, чтобы американцы видели его отца таким, каким его знает он: хватким и владеющим фактами, а не запинающимся, стареющим президентом", — говорится в публикации.
Остальные родственники Байдена на семейном собрании пытались понять, как они могут быть полезны. По крайней мере, один из внуков выразил заинтересованность в активном участии в кампании с участием влиятельных лиц в соцсетях. Источник газеты утверждает, что "вся семья едина" и выход действующего американского лидера из предвыборной гонки даже не обсуждается.
Напомним, 27 июня состоялись теледебаты между Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, вновь баллотирующимся на пост президента США. Согласно опросу CNN, 67% зрителей считали победителем последнего. Журналисты указали, что состояние нынешнего хозяина Белого дома встревожило даже демократов. Его заявления отличались неуверенностью, а сам политик выглядел потерянным. Говоря об итогах дебатов, миллиардер Илон Маск допустил, что на данный момент Штаты никем не управляются. Семья Байдена же уверена, что в провале нынешнего лидера США виноваты его помощники.