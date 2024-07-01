Сын Байдена уговаривает отца продолжить предвыборную гонку, несмотря на провал на дебатах

Сын президента Соединённых Штатов Хантер Байден хочет, чтобы его 81-летний отец Джо Байден продолжил предвыборную гонку, несмотря на провальное выступление на дебатах. Об этом пишет The New York Times (NYT). По данным источника газеты, именно Хантер активнее всех призывал отца сопротивляться давлению, с которым тот столкнулся в последнее время.

"Хантер Байден хочет, чтобы американцы видели его отца таким, каким его знает он: хватким и владеющим фактами, а не запинающимся, стареющим президентом", — говорится в публикации.