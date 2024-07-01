Обаму обвинили во лжи после слов в поддержку провалившего дебаты Байдена

Бывший президент США Барак Обама сомневается, что Джо Байден сможет победить на президентских выборах. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон, ссылаясь на источник.

"Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда", — написал Карлсон в соцсети X.

По словам журналиста, речь идёт о твите Обамы, в котором он написал, что "бывают неудачные дебаты", однако нужно "сделать выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе".