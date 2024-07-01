Обаму обвинили во лжи после слов в поддержку провалившего дебаты Байдена
Такер Карлсон: Обама не верит в победу Джо Байдена на выборах президента США
Барак Обама и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, Consolidated News Photos
Бывший президент США Барак Обама сомневается, что Джо Байден сможет победить на президентских выборах. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон, ссылаясь на источник.
"Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда", — написал Карлсон в соцсети X.
По словам журналиста, речь идёт о твите Обамы, в котором он написал, что "бывают неудачные дебаты", однако нужно "сделать выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе".
По словам Карлсона, отношения между семьями Обамы и Байдена нельзя назвать тёплыми, иногда они даже были "враждебными". Журналист отметил, что разногласия между ними стали ещё сильнее в основном из-за супруги Байдена — Джилл. Напомним, что Байден был вице-президентом в команде Обамы.
Напомним, 27 июня состоялись теледебаты между Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, вновь баллотирующимися на пост президента США. Согласно опросу CNN, 67% зрителей считали победителем последнего. Журналисты указали, что состояние нынешнего хозяина Белого дома встревожило его соратников-демократов. Его заявления отличались неуверенностью, а сам политик выглядел потерянным. Говоря об итогах дебатов, миллиардер Илон Маск допустил, что на данный момент Штаты никем не управляются. Семья Байдена же уверена, что в провале нынешнего лидера США виноваты его помощники.