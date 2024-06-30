Американские демократы начали восстание против Байдена
Миллиардер Сакс: Демократы восстали против выдвижения Байдена на выборы в США
Члены Демократической партии США хотят избавиться от действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена после неудачных дебатов с экс-хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом в социальной сети Х сообщил американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Члены Демократической партии и их союзники участвуют в полномасштабном восстании, чтобы помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, даже несмотря на то, что он получил все необходимые голоса на первичных выборах в 50 штатах", — написал бизнесмен.
По словам предпринимателя, это не связано с тем, что сторонники нынешнего американского лидера внезапно обнаружили у него какие-либо когнитивные нарушения, так как, по словам Сакса, они знали об этом давно. Миллиардер объяснил недовольство демократов тем, что Байден проигрывает по всем опросам и, скорее всего, потерпит поражение на предстоящих в ноябре выборах.
Ранее Life.ru сообщал, что в Атланте состоялись дебаты Байдена и Трампа. Действующий хозяин Белого дома обсудил со своим предшественником широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями. Стоит отметить, что впоследствии 46-й американский лидер заявил своей супруге Джилл Байден, что он якобы не осознаёт, что произошло на его теледебатах.
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