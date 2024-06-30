Американские демократы начали восстание против Байдена

"Члены Демократической партии и их союзники участвуют в полномасштабном восстании, чтобы помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, даже несмотря на то, что он получил все необходимые голоса на первичных выборах в 50 штатах", — написал бизнесмен.

По словам предпринимателя, это не связано с тем, что сторонники нынешнего американского лидера внезапно обнаружили у него какие-либо когнитивные нарушения, так как, по словам Сакса, они знали об этом давно. Миллиардер объяснил недовольство демократов тем, что Байден проигрывает по всем опросам и, скорее всего, потерпит поражение на предстоящих в ноябре выборах.