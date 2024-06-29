В Сети наклепали уморительные мемы с Байденом после выхода "опасной" обложки Time

Соцсеть X заполонили мемы с обложкой журнала Time про провал президента США Джо Байдена на дебатах. В комментариях под постом пользователи припоминают американскому лидеру самые курьёзные провалы в его карьере, а также нескромно намекают на возраст и физическое состояние.