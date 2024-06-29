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Регион
29 июня, 17:46

В Сети наклепали уморительные мемы с Байденом после выхода "опасной" обложки Time

Сеть заполонили мемы с обложкой журнала Time про провал Байдена на дебатах

Соцсеть X заполонили мемы с обложкой журнала Time про провал президента США Джо Байдена на дебатах. В комментариях под постом пользователи припоминают американскому лидеру самые курьёзные провалы в его карьере, а также нескромно намекают на возраст и физическое состояние.

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Видео © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

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Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Шуточная обложка журнала Time. Обложка © X / Time

Как сообщал Life.ru, американский журнал Time поместил президента США Джо Байдена на обложку и добавил подпись "Паника". Там лидер Штатов на красном фоне куда-то уходит. Сразу стало понятно, что номер посвящён провалу политика на дебатах в Атланте, которые состоялись 27 июня. Он потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей.

Обложка ©

X / Time

Александра Мышляева
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