В Сети наклепали уморительные мемы с Байденом после выхода "опасной" обложки Time
Сеть заполонили мемы с обложкой журнала Time про провал Байдена на дебатах
Соцсеть X заполонили мемы с обложкой журнала Time про провал президента США Джо Байдена на дебатах. В комментариях под постом пользователи припоминают американскому лидеру самые курьёзные провалы в его карьере, а также нескромно намекают на возраст и физическое состояние.
Шуточная обложка журнала Time. Видео © X / Time
Как сообщал Life.ru, американский журнал Time поместил президента США Джо Байдена на обложку и добавил подпись "Паника". Там лидер Штатов на красном фоне куда-то уходит. Сразу стало понятно, что номер посвящён провалу политика на дебатах в Атланте, которые состоялись 27 июня. Он потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей.
X / Time