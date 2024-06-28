Против Трампа предложили выставить двух влиятельных женщин после позора Байдена Эксперт Перла заявил, что Обама или Харрис могли бы заменить Байдена на выборах 28 июня, 12:38 Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Демократы полностью провалили теледебаты, которые прошли в рамках предвыборной президентской гонки в США. Джо Байден выглядел неубедительно, с трудом реагировал на высказывания своего соперника Дональда Трампа. Демократическую партию могла бы спасти только замена кандидата. Таким мнением поделился политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Конечно, после такого не могли не начаться разговоры о том, что демократам нужно менять кандидата. Проблема в том, что кандидата у них нет и нет легитимного способа отстранить действующего президента от участия в выборах", — сказал он.

Однако сейчас совсем мало политиков, кто мог бы заместить Байдена, продолжил эксперт. На фоне других ярче всего выглядят две женщины: вице-президент США Камала Харрис и Мишель Обама. Однако первая не пользуется популярностью в политических кругах и не имеет веса для продавливания своих решений, вторая выглядит надёжнее и сильнее, но она не раз уверяла, что не готова идти на выборы.

Авторы Татьяна Миссуми