"Постаревший и уставший Байден выглядел слабенько": В Госдуме сравнили дебаты в США с лаем собак
Депутат Белик: Дебаты Байдена и Трампа были похожи на бесполезный лай собак
Дональд Трамп и Джо Байден во время предвыборных дебатов. Обложка © ТАСС / AP / Gerald Herbert
Прошедшие накануне теледебаты президента США Джо Байдена и экс-хозяина Овального кабинета Дональда Трампа были похожи на лай собак. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, отметив, что никакой пользы дискуссия не принесла, однако она может увеличить шансы республиканца на победу.
"Что касается дебатов Байдена и Трампа, с одной стороны, они прошли ожидаемо: это было похоже на лай собак, которые лают друг на друга все дебаты, неся мало конструктива. С другой стороны, постаревший, изрядно уставший Байден выглядел слабенько. Такое ощущение, что после двух часов дебатов он готов был упасть", — сказал Белик в беседе с РИА "Новости".
Однако, по мнению депутата, результаты тура нельзя считать бесспорной победой Трампа. Белик думает, что на дебатах экс-глава Белого дома отнял у Байдена половину процента поддержки избирателей. Политик отметил, что если дело пойдёт такими темпами и дальше, то через несколько месяцев демократы поймут, что они проигрывают в борьбе.
Как рассказывал Life.ru, трансляция первых теледебатов кандидатов на пост президента США началась вечером 27 июня. Дональд Трамп и Джо Байден затронули многие темы внешней и внутренней политики, однако самым главным вопросом стал конфликт на Украине. Республиканец заявил, что Киев проигрывает из-за политики Байдена. При этом Трамп выразил уверенность, что ему удастся разобраться с вопросом, как только он сядет в президентское кресло. По данным опроса, более чем половине зрителей Трамп показался убедительнее соперника. В свою очередь, Байдена поддержали 33% американцев.