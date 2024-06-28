"Постаревший и уставший Байден выглядел слабенько": В Госдуме сравнили дебаты в США с лаем собак

Прошедшие накануне теледебаты президента США Джо Байдена и экс-хозяина Овального кабинета Дональда Трампа были похожи на лай собак. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, отметив, что никакой пользы дискуссия не принесла, однако она может увеличить шансы республиканца на победу.

"Что касается дебатов Байдена и Трампа, с одной стороны, они прошли ожидаемо: это было похоже на лай собак, которые лают друг на друга все дебаты, неся мало конструктива. С другой стороны, постаревший, изрядно уставший Байден выглядел слабенько. Такое ощущение, что после двух часов дебатов он готов был упасть", — сказал Белик в беседе с РИА "Новости".