Байден собрался вновь победить Трампа в 2020 году, но быстро исправился

Нынешний лидер США Джо Байден не намерен выходить из предвыборной гонки. Об этом он заявил, встретившись со своими сторонниками в штате Висконсин.

"На прошлой неделе были дебаты, это было не лучшее выступление, но знаете, что я намерен делать? Я остаюсь в гонке... Я участвую и собираюсь победить снова", — заявил 81-летний политик.