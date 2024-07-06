Байден собрался вновь победить Трампа в 2020 году, но быстро исправился
Байден пообещал продолжить предвыборную гонку и постараться победить Трампа
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer
Нынешний лидер США Джо Байден не намерен выходить из предвыборной гонки. Об этом он заявил, встретившись со своими сторонниками в штате Висконсин.
"На прошлой неделе были дебаты, это было не лучшее выступление, но знаете, что я намерен делать? Я остаюсь в гонке... Я участвую и собираюсь победить снова", — заявил 81-летний политик.
Он также добавил, что собирается победить Дональда Трампа. Как уточнил NBC News, сперва Байден оговорился и заявил, что победит оппонента в 2020 году, но затем исправился и сказал, что снова собирается сделать это в 2024-м.
После того как Байден откровенно провалился на дебатах с экс-лидером Америки Дональдом Трампом, его всё чаще призывают снять свою кандидатуру. Байдену не впервой вести себя неадекватно на публике. Недавно он заявил, что будет меньше работать и больше спать, а на июньском саммите G7 томно прильнул лбом к голове папы римского. В беседе c Life.ru врач-психиатр Василий Шуров заявил, что американский лидер так себя ведёт не только из-за старости. По его мнению, Байден может страдать тяжёлым нейрокогнитивным дефектом.