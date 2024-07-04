"Состояние полного зомби": Психиатр поставил диагноз Байдену, зависшему на дебатах с Трампом Психиатр Шуров заподозрил тяжёлый нейрокогнитивный дефект у Байдена 4 июля, 13:32 Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Matt Kelley

Президент США Джо Байден может страдать тяжёлым нейрокогнитивным дефектом — из-за этого, например, он путает события прошлого. А продержаться на дебатах с Дональдом Трампом ему могли помочь психостимуляторы, действие которых закончилось под конец мероприятия, и уводить главу Белого дома со сцены пришлось жене. К таким выводам пришёл врач-психиатр Василий Шуров, проанализировав видео с дебатов двух политиков.

Мы имеем дело с пациентом с тяжёлым нейрокогнитивным дефектом. Конечно, в первую очередь разваливается память по закону Рибо: "Не помню, что было недавно, хорошо помню детство, но события сильно путаю между собой". Постоянно у него сын погибает в Ираке, а мы знаем, что он умер от онкологии. Василий Шуров Врач-психиатр

Нарколог предположил, что Байдена могли на неделю "изъять" из общественного пространства, чтобы он "потренировался" на актёре, который изображал Трампа. А непосредственно перед выходом на дебаты президента США могли накачать психостимуляторами, чтобы "разогнать мозг". Однако Шуров рассказал об особенностях таких веществ: они придают бодрости, но интеллект не повышают.

"И мы видим, что человек сбивался, даже несмотря на заготовки, которые были для него сделаны. Он переходил на оскорбления, зависал. Всё это говорит о том, что: первое — есть достаточно глубокие изменения в плане деменции, второе — были применены краткосрочные психостимуляторы: в конце разговора как будто батарейки сели", — заключил собеседник Life.ru.

Очень характерна реакция жены, которая выпорхнула на сцену счастливая, что её 81-летний супруг продержался полтора часа. Ей же пришлось уводить потерянного Байдена за кулисы.

"И вы обратите внимание: когда она уже выступает, он стоит в состоянии полного зомби с открытым ртом. Это как раз момент, когда действие психостимулятора закончилось и мозг такой, как он есть. Сонный Джо во всей красе. Пациент давно имеет выраженный когнитивный дефект. Хотя задумка хорошая — за неделю натаскать. Но даже в таких условиях абсолютного подыгрывания мы видим крайне жалкое зрелище", — заключил психиатр.

Авторы Андрей Горяничев