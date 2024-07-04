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4 июля, 10:58

Трамп назвал Байдена "старой кучей дерьма", которому не тягаться с Путиным

Трамп оскорбил Байдена после дебатов, назвав "старой сломанной кучей дерьма"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей безоговорочной победе на дебатах над нынешним американским лидером Джо Байденом. Республиканец оскорбил оппонента, назвав его "старой сломанной кучей дерьма", и выразил уверенность в том, теперь вместо него ему будет противостоять вице-президент Камала Харрис. Видео со скрытой камеры опубликовало американское интернет-издание The Daily Beast (DB).

Трамп рассуждает о деклассированных оппонентах, сидя в гольфкаре. Видео © The Daily Beast

Дональд Трамп на кадрах с поля для гольфа утверждает, что он растоптал Байдена во время дебатов, в связи с чем тот покинет президентскую гонку, но теперь ему придётся столкнуться с Харрис. Последнюю он даже не воспринимает как серьёзного оппонента, хотя на фоне нынешнего президента она выглядит сильнее.

"Я пнул эту старую сломанную кучу дерьма. Я уничтожил его — и это означает, что у нас есть Камала. Я думаю, она будет лучше Байдена. Она такая плохая. Она такая жалкая. Она просто чертовски плоха", — сказал пафосно восседающий в гольфкаре Трамп.

Трамп поинтересовался, могут ли его собеседники хотя бы вообразить, как Джо Байден будет проводить переговоры с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином, которого республиканец считает "лютым" и "жёстким" человеком.

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Трамп и раньше был довольно самоуверенным политиком, но сейчас, почувствовав вкус крови, он, похоже, готов разобраться с любым, кто встанет на его пути к заветному президентскому креслу. Республиканец своим выступлением обрушил рейтинг Джо Байдена до рекордно низких показателей. Это породило сомнения в голове действующего президента США, которому пришлось задуматься о прекращении президентской гонки. Однако в Белом доме заявляют, что представитель демократов готов продолжать борьбу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney

Владимир Озеров
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