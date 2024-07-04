Трамп назвал Байдена "старой кучей дерьма", которому не тягаться с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей безоговорочной победе на дебатах над нынешним американским лидером Джо Байденом. Республиканец оскорбил оппонента, назвав его "старой сломанной кучей дерьма", и выразил уверенность в том, теперь вместо него ему будет противостоять вице-президент Камала Харрис. Видео со скрытой камеры опубликовало американское интернет-издание The Daily Beast (DB).

Трамп рассуждает о деклассированных оппонентах, сидя в гольфкаре. Видео © The Daily Beast

Дональд Трамп на кадрах с поля для гольфа утверждает, что он растоптал Байдена во время дебатов, в связи с чем тот покинет президентскую гонку, но теперь ему придётся столкнуться с Харрис. Последнюю он даже не воспринимает как серьёзного оппонента, хотя на фоне нынешнего президента она выглядит сильнее.

"Я пнул эту старую сломанную кучу дерьма. Я уничтожил его — и это означает, что у нас есть Камала. Я думаю, она будет лучше Байдена. Она такая плохая. Она такая жалкая. Она просто чертовски плоха", — сказал пафосно восседающий в гольфкаре Трамп.