Американцы назвали единственного демократа, способного обойти Трампа

Мишель Обама — супруга бывшего президента США Барака Обамы — является единственным демократом, который мог бы обойти экс-лидера Штатов Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Опрос Reuters и компании Ipsos показал, что за неё проголосовали бы 50%, а за республиканца — всего 39%.

Если Камала Харрис была бы кандидатом от демократов, за неё свои голоса отдали бы 42% респондентов, в то время как 43% поддержали бы Трампа. Если бы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выдвигался от демократов, 39% опрошенных поддержали бы его, в то время как 42% поддержали бы республиканца.

Отмечается, что ни один из этих демократов не пошёл на выборы.