Американцы назвали единственного демократа, способного обойти Трампа
Опрос Reuters и Ipsos: Только Мишель Обама могла бы выиграть у Трампа на выборах
Мишель Обама — супруга бывшего президента США Барака Обамы — является единственным демократом, который мог бы обойти экс-лидера Штатов Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Опрос Reuters и компании Ipsos показал, что за неё проголосовали бы 50%, а за республиканца — всего 39%.
Если Камала Харрис была бы кандидатом от демократов, за неё свои голоса отдали бы 42% респондентов, в то время как 43% поддержали бы Трампа. Если бы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выдвигался от демократов, 39% опрошенных поддержали бы его, в то время как 42% поддержали бы республиканца.
Отмечается, что ни один из этих демократов не пошёл на выборы.
Ранее опрос показал, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена рухнул до рекордно низкой отметки после провального выступления на дебатах. Респонденты больше симпатизируют экс-президенту Штатов Дональду Трампу, который опережает своего конкурента на шесть пунктов — 49% к 43%.
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