"Конец": Карлсон предрёк Байдену вылет из предвыборной гонки

Действующий американский лидер Дональд Трамп может вылететь из предвыборной гонки. Журналист Такер Карлсон убеждён, что демократы заменят его на другого претендента после его провала на дебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

"Байдену конец, на это можно делать ставки. Слишком много видных демократов полагают, что у него [Байдена] повреждён мозг. Они не пойдут на попятную. Им надо его заменить, и они это сделают, вопрос состоит в том, когда именно", — написал он на странице в социальной сети X.