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2 июля, 05:35

"Конец": Карлсон предрёк Байдену вылет из предвыборной гонки

Журналист Такер Карлсон: Демократы заменят Байдена на другого кандидата

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Действующий американский лидер Дональд Трамп может вылететь из предвыборной гонки. Журналист Такер Карлсон убеждён, что демократы заменят его на другого претендента после его провала на дебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

"Байдену конец, на это можно делать ставки. Слишком много видных демократов полагают, что у него [Байдена] повреждён мозг. Они не пойдут на попятную. Им надо его заменить, и они это сделают, вопрос состоит в том, когда именно", — написал он на странице в социальной сети X.

Журналист считает, что такое развитие событий весьма вероятна, а если представители Демократической партии умны, то он заменят Байдена на другого претендента незамедлительно.

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Как сообщал Life.ru, 27 июня состоялись дебаты между Байденом и его предшественником Трампом, вновь баллотирующимся на пост президента США. Согласно опросу телеканала CNN, 67% зрителей считали победителем последнего. Журналисты указали, что состояние нынешнего хозяина Белого дома встревожило даже демократов. Его заявления отличались неуверенностью, а сам политик выглядел потерянным. Говоря об итогах дебатов, миллиардер Илон Маск допустил, что на данный момент Штаты никем не управляются. Семья Байдена же уверена, что в провале нынешнего лидера США виноваты его помощники.

Оксана Попова
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