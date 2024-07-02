Байден осудил решение суда о частичной неприкосновенности Трампа

"Решение практически точно означает, что почти не существует ограничений того, что может делать президент. Это абсолютно новый принцип, и это создаёт опасный прецедент", — заявил президент в обращении к нации.

Напомним, что против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Приговор будет известен 11 июля.