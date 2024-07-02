Байден осудил решение суда о частичной неприкосновенности Трампа
Байден: Решение о частичной неприкосновенности Трампа создаёт опасный прецедент
Американский лидер Джо Байден осудил решение Верховного суда США о предоставлении частичного иммунитета бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу от судебного преследования. По словам главы вашингтонской администрации, это создаёт опасный прецедент.
"Решение практически точно означает, что почти не существует ограничений того, что может делать президент. Это абсолютно новый принцип, и это создаёт опасный прецедент", — заявил президент в обращении к нации.
По его мнению, решения о частичном иммунитете Трампа "подрывает верховенство права в стране".
Напомним, что против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Приговор будет известен 11 июля.
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