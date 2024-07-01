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Регион
1 июля, 17:30

"Большая победа": Трамп отреагировал на решение суда о частичном иммунитете к преследованию

Трамп назвал победой демократии решение суда о его частичном иммунитете

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает победой демократии решение Верховного суда США о признании его частичного иммунитета против юридического преследования. Соответствующий пост появился в понедельник, 1 июля, на его странице в соцсети Truth Social.

"Большая победа для нашей конституции и демократии", — написал он.

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Как сообщал Life.ru, против Дональда Трампа было возбуждено несколько уголовных дел. Так, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, которые были найдены в резиденции "Мар-а-Лаго" во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае 2024-го суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. 45-й президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Приговор объявят 11 июля. Сегодня Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа против преследования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney

Никита Осипов
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