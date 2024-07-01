"Большая победа": Трамп отреагировал на решение суда о частичном иммунитете к преследованию

Как сообщал Life.ru, против Дональда Трампа было возбуждено несколько уголовных дел. Так, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, которые были найдены в резиденции "Мар-а-Лаго" во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае 2024-го суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. 45-й президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Приговор объявят 11 июля. Сегодня Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа против преследования.