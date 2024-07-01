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1 июля, 15:58

"Такое недопустимо": Маск взбесился из-за попытки вице-президента США Харрис очернить Трампа в соцсети X

Илон Маск обвинил вице-президента США Харрис во лжи из-за поста про Трампа

Илон Маск и вице-президент США Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO. Фото © ТАСС / АР

Илон Маск и вице-президент США Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO. Фото © ТАСС / АР

Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис. Миллиардер предупредил политика, что в принадлежащей ему соцсети Х такое поведение недопустимо.

Вице-президент Соединённых Штатов ранее опубликовала пост, в котором утверждала, что бывший американский лидер Дональд Трамп собирается ввести национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом. Политик отметила, что в тандеме с действующим президентом Джо Байденом сделает всё возможное, чтобы отстоять "репродуктивные свободы" женщин.

"Когда политики или по крайней мере стажёр, который ведёт их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" — оценил Маск публикацию Харрис.

Публикация Харрис в итоге появилась с контекстом, который ему добавили пользователи соцсети. Читатели напомнили, что бывший президент США отрицал планы запрещать аборты. В доказательство они привели многочисленные ссылки на публикации в СМИ и соцсетях, в которых упоминались заявления Трампа по этому поводу.

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Напомним, 27 июня прошли первые теледебаты кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена. По мнению зрителей, победителем стал именно бывший хозяин Белого дома: 67% зрителей присудили первенство ему, и лишь 33% считают, что Байден оказался убедительнее оппонента. Американский предприниматель Илон Маск вообще назвал победителем дебатов интернет-мемы, которые появились в Сети и высмеивали немощность Байдена. Выборы президента США пройдут в ноябре.

Дарья Нарыкова
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