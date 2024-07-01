Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа против преследования

Как постановил суд, в части осуществления конституционных полномочий у президента есть абсолютный иммунитет, а вот на действия не в качестве официального лица иммунитет уже не распространяется. Теперь в деле о штурме Капитолия в 2021 году рассмотрят, какие действия Трампа подпадают под иммунитет, а какие нет. Экс-президент, напомним, не признал вину по этому делу.

Против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Приговор будет известен 11 июля.