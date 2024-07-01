Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа против преследования
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Соответствующее постановление вынес Верховный суд США, сообщает американский телеканал CNN.
Как постановил суд, в части осуществления конституционных полномочий у президента есть абсолютный иммунитет, а вот на действия не в качестве официального лица иммунитет уже не распространяется. Теперь в деле о штурме Капитолия в 2021 году рассмотрят, какие действия Трампа подпадают под иммунитет, а какие нет. Экс-президент, напомним, не признал вину по этому делу.
Против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Приговор будет известен 11 июля.
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