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СМИ узнали, что после фиаско на дебатах Байдена гложут сомнения насчёт выборов

NYT: Байден сомневается, что будет продолжать президентскую гонку

3 июля, 15:51
Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP

Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден после проваленных дебатов осознаёт своё трудное положение и раздумывает, нужно ли продолжать предвыборную кампанию. Об этом узнала газета New York Times.

По данным издания, Байден якобы заявил некоему "ключевому стороннику", что сейчас решает вопрос о продолжении гонки. Это значит, что он трезво оценивает шансы и понимает, что не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для должности президента США.

"Он знает, что ещё два таких (публичных. — Прим. Life.ru) мероприятия — и мы будем совсем в другой ситуации", — прокомментировал сторонник Байдена неудачные дебаты.

На публикацию уже отреагировал Белый дом, назвав сообщения о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки ложью.

Вся команда Байдена соберётся на созвон для обсуждения его фиаско на дебатах
Вся команда Байдена соберётся на созвон для обсуждения его фиаско на дебатах

Напомним, что дебаты между нынешним президентом США и бывшимДжо Байденом и Дональдом Трампомсостоялись в конце июня в штате Атланта. В ходе дискуссии обсуждался обширный круг вопросов внутренней и внешней политики и, конечно же, не обошлось без взаимных оскорблений. По завершении мероприятия президент Штатов сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей. Впрочем, в Белом доме поспешили опровергнуть предположения о том, что Байден страдает от деменции, и заявили, что политик не будет снимать свою кандидатуру с выборов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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