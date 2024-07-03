СМИ узнали, что после фиаско на дебатах Байдена гложут сомнения насчёт выборов
NYT: Байден сомневается, что будет продолжать президентскую гонку
Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден после проваленных дебатов осознаёт своё трудное положение и раздумывает, нужно ли продолжать предвыборную кампанию. Об этом узнала газета New York Times.
По данным издания, Байден якобы заявил некоему "ключевому стороннику", что сейчас решает вопрос о продолжении гонки. Это значит, что он трезво оценивает шансы и понимает, что не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для должности президента США.
"Он знает, что ещё два таких (публичных. — Прим. Life.ru) мероприятия — и мы будем совсем в другой ситуации", — прокомментировал сторонник Байдена неудачные дебаты.
На публикацию уже отреагировал Белый дом, назвав сообщения о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки ложью.
Напомним, что дебаты между нынешним президентом США и бывшим — Джо Байденом и Дональдом Трампом — состоялись в конце июня в штате Атланта. В ходе дискуссии обсуждался обширный круг вопросов внутренней и внешней политики и, конечно же, не обошлось без взаимных оскорблений. По завершении мероприятия президент Штатов сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей. Впрочем, в Белом доме поспешили опровергнуть предположения о том, что Байден страдает от деменции, и заявили, что политик не будет снимать свою кандидатуру с выборов.