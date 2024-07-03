СМИ узнали, что после фиаско на дебатах Байдена гложут сомнения насчёт выборов NYT: Байден сомневается, что будет продолжать президентскую гонку 3 июля, 15:51 Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден после проваленных дебатов осознаёт своё трудное положение и раздумывает, нужно ли продолжать предвыборную кампанию. Об этом узнала газета New York Times.

По данным издания, Байден якобы заявил некоему "ключевому стороннику", что сейчас решает вопрос о продолжении гонки. Это значит, что он трезво оценивает шансы и понимает, что не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для должности президента США.

"Он знает, что ещё два таких (публичных. — Прим. Life.ru) мероприятия — и мы будем совсем в другой ситуации", — прокомментировал сторонник Байдена неудачные дебаты.

На публикацию уже отреагировал Белый дом, назвав сообщения о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки ложью.

Авторы Александра Вишнякова