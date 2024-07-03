Вся команда Байдена соберётся на созвон для обсуждения его фиаско на дебатах
WSJ: Байден проведёт созвон с персоналом Белого дома после провала на дебатах
Весь персонал Белого дома соберут на групповой созвон для обсуждения ситуации с провальным выступлением действующего главы Штатов Джо Байдена на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
По информации газеты, президент Соединённых Штатов запланировал звонок, в котором примут участие "все сотрудники" Белого дома, в 12:30 (19:30 мск). Издание сообщает, что команда президента США активно старается успокоить союзников и спонсоров провалившегося на дебатах американского лидера. Администрация Байдена рассчитывает убедить их, что 81-летний президент по-прежнему лучший кандидат на должность главы государства, который способен не позволить стране скатиться в хаос.
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в конце июня в штате Атланта. В ходе дискуссии обсуждался обширный круг вопросов внутренней и внешней политики — и, конечно же, не обошлось без взаимных оскорблений. Стоит отметить, что по завершении мероприятия президент Штатов сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимает, что происходило на дебатах. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей. Впрочем, в Белом доме опровергли вполне обоснованные предположения о том, что Байден страдает от деменции, и заявили, что политик не будет снимать свою кандидатуру с выборов. Сам же американский президент позже объяснил своё состояние на дебатах усталостью от заграничных поездок и желанием спать.
Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut