Вся команда Байдена соберётся на созвон для обсуждения его фиаско на дебатах

Весь персонал Белого дома соберут на групповой созвон для обсуждения ситуации с провальным выступлением действующего главы Штатов Джо Байдена на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, президент Соединённых Штатов запланировал звонок, в котором примут участие "все сотрудники" Белого дома, в 12:30 (19:30 мск). Издание сообщает, что команда президента США активно старается успокоить союзников и спонсоров провалившегося на дебатах американского лидера. Администрация Байдена рассчитывает убедить их, что 81-летний президент по-прежнему лучший кандидат на должность главы государства, который способен не позволить стране скатиться в хаос.