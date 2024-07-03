"Я чуть не уснул на сцене": Байден придумал очередное оправдание своего провала на дебатах с Трампом
Байден объяснил провал на теледебатах с Трампом зарубежными поездками
Глава Соединённых Штатов Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Глава Соединённых Штатов Джо Байден снова объяснил своё неудачное выступление на теледебатах с миллиардером Дональдом Трампом. Во время мероприятия по сбору средств на свою избирательную кампанию в Маклине он сообщил, что это произошло из-за зарубежных поездок, в которых он был перед случившимся.
"Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене", — заявил президент США, отметив, что это не оправдание, а объяснение.
Помимо того, политический деятель подчеркнул, что данное решение с его стороны было "не очень умным". Он также признал, что выступил на дебатах неудачно, а также извинился за произошедшее.
Напомним, что в конце июня в Атланте состоялись дебаты Байдена и Трампа. Во время них 46-й президент Соединённых Штатов обсудил с предыдущим хозяином Белого дома широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями. Стоит отметить, что после этого действующий американский лидер заявил своей супруге Джилл, что он якобы не осознаёт, что произошло на его теледебатах.