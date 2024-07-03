"Я чуть не уснул на сцене": Байден придумал очередное оправдание своего провала на дебатах с Трампом

Глава Соединённых Штатов Джо Байден снова объяснил своё неудачное выступление на теледебатах с миллиардером Дональдом Трампом. Во время мероприятия по сбору средств на свою избирательную кампанию в Маклине он сообщил, что это произошло из-за зарубежных поездок, в которых он был перед случившимся.

"Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене", — заявил президент США, отметив, что это не оправдание, а объяснение.