В Белом доме заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки, заверила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, Байден также не рассматривает возможность ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.