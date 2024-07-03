В Белом доме заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки, заверила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, Байден также не рассматривает возможность ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.
"Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от штаба", — заявила Жан-Пьер.
Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Байден после проваленных дебатов осознаёт своё трудное положение и раздумывает, нужно ли продолжать предвыборную кампанию. Как ранее писал Life.ru, дебаты между нынешним президентом США и бывшим — Джо Байденом и Дональдом Трампом — состоялись в конце июня в штате Атланта. По завершении мероприятия президент Штатов сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей.