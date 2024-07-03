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В Белом доме заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки

3 июля, 18:36
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки, заверила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, Байден также не рассматривает возможность ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.

"Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от штаба", — заявила Жан-Пьер.

СМИ узнали о намерениях демократов помешать Байдену и снять его с выборов
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Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Байден после проваленных дебатов осознаёт своё трудное положение и раздумывает, нужно ли продолжать предвыборную кампанию. Как ранее писал Life.ru, дебаты между нынешним президентом США и бывшимДжо Байденом и Дональдом Трампомсостоялись в конце июня в штате Атланта. По завершении мероприятия президент Штатов сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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