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3 июля, 17:09

СМИ узнали о намерениях демократов помешать Байдену и снять его с выборов

Bloomberg: Демократы могут потребовать снять Байдена с предвыборной гонки

Десятки законодателей-демократов хотят подписать письмо и потребовать снять действующего главу Белого дома Джо Байдена с предвыборной гонки. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Байден стремительно теряет поддержку законодателей-демократов и кандидатов, обеспокоенных тем, что дальнейшее участие 81-летнего политика в выборах приведёт к победе республиканцев в Вашингтоне и беспрепятственному президентству Дональда Трампа", — говорится в тексте.

Как отмечается, письмо распространяют демократы, которые баллотируются на переизбрание в традиционно демократических округах, что свидетельствует о том, насколько широко распространена паника в партии.

Вся команда Байдена соберётся на созвон для обсуждения его фиаско на дебатах
Вся команда Байдена соберётся на созвон для обсуждения его фиаско на дебатах

Ранее Life.ru сообщал о том, что после фиаско на дебатах Байдена гложут сомнения насчёт выборов. Хозяин Овального кабинета осознаёт своё трудное положение и раздумывает о том, действительно ли нужно продолжать предвыборную кампанию. Американский лидер понимает, что не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для должности президента США.

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ТАСС / Evan Vucci

Николь Вербер
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