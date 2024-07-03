СМИ узнали о намерениях демократов помешать Байдену и снять его с выборов

Десятки законодателей-демократов хотят подписать письмо и потребовать снять действующего главу Белого дома Джо Байдена с предвыборной гонки. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Байден стремительно теряет поддержку законодателей-демократов и кандидатов, обеспокоенных тем, что дальнейшее участие 81-летнего политика в выборах приведёт к победе республиканцев в Вашингтоне и беспрепятственному президентству Дональда Трампа", — говорится в тексте.

Как отмечается, письмо распространяют демократы, которые баллотируются на переизбрание в традиционно демократических округах, что свидетельствует о том, насколько широко распространена паника в партии.