СМИ узнали о намерениях демократов помешать Байдену и снять его с выборов
Bloomberg: Демократы могут потребовать снять Байдена с предвыборной гонки
Десятки законодателей-демократов хотят подписать письмо и потребовать снять действующего главу Белого дома Джо Байдена с предвыборной гонки. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Байден стремительно теряет поддержку законодателей-демократов и кандидатов, обеспокоенных тем, что дальнейшее участие 81-летнего политика в выборах приведёт к победе республиканцев в Вашингтоне и беспрепятственному президентству Дональда Трампа", — говорится в тексте.
Как отмечается, письмо распространяют демократы, которые баллотируются на переизбрание в традиционно демократических округах, что свидетельствует о том, насколько широко распространена паника в партии.
Ранее Life.ru сообщал о том, что после фиаско на дебатах Байдена гложут сомнения насчёт выборов. Хозяин Овального кабинета осознаёт своё трудное положение и раздумывает о том, действительно ли нужно продолжать предвыборную кампанию. Американский лидер понимает, что не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для должности президента США.
ТАСС / Evan Vucci