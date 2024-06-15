Байден смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского
Байден прижался лбом к голове папы римского на саммите "Большой семёрки"
Байден прижался к голове папы римского. Фото © ТАСС / Christopher Furlong
На саммите "Большой семёрки" в Италии случился неловкий эпизод. Президент США Джо Байден захотел поговорить с папой римским Франциском, но слегка нарушил его личные границы, прильнув лбом к голове понтифика. Видео быстро разлетелось по соцсети X.
Байден прилипает к папе римскому. Видео © X / Flappr
Папа римский из-за проблем с коленом передвигается в инвалидной коляске. Понтифик впервые для себя и для всей католической церкви посетил столь светское мероприятие — саммит стран "Большой семёрки". Джо Байден решил сделать этот визит ещё более памятным для главы Ватикана, устроив "американское вторжение" за пределы личных границ Франциска.
Американский президент вплотную приблизился к папе римскому, чтобы перекинуться парой слов. По реакции окружающих было понятно, что градус неловкости в этот момент в помещении достиг пиковых показателей. Глава Аргентины Хавьер Милей, оказавшийся в полуметре от происходящего, судя по всему, ещё долго не сможет забыть это зрелище. Опешил и вышедший из-за стола Реджеп Тайип Эрдоган, который даже на секунду остановился, устремив взор на Байдена.
Джо Байден в инфополе всё чаще проявляет себя не как президент и лидер большой и сильной страны, а как человек со своими личными "старческими странностями". Иногда его тянет на нежность и открытость, как в ситуации с понтификом, а иногда он начинает откровенно ворчать. Ранее американский президент назвал диктатором Владимира Путина, отметив, что тот беспокоит его на протяжении более сорока лет.