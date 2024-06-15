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15 июня, 10:53

Байден смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского

Байден прижался лбом к голове папы римского на саммите "Большой семёрки"

Байден прижался к голове папы римского. Фото © ТАСС / Christopher Furlong

Байден прижался к голове папы римского. Фото © ТАСС / Christopher Furlong

На саммите "Большой семёрки" в Италии случился неловкий эпизод. Президент США Джо Байден захотел поговорить с папой римским Франциском, но слегка нарушил его личные границы, прильнув лбом к голове понтифика. Видео быстро разлетелось по соцсети X.

Байден прилипает к папе римскому. Видео © X / Flappr

Папа римский из-за проблем с коленом передвигается в инвалидной коляске. Понтифик впервые для себя и для всей католической церкви посетил столь светское мероприятие — саммит стран "Большой семёрки". Джо Байден решил сделать этот визит ещё более памятным для главы Ватикана, устроив "американское вторжение" за пределы личных границ Франциска.

Американский президент вплотную приблизился к папе римскому, чтобы перекинуться парой слов. По реакции окружающих было понятно, что градус неловкости в этот момент в помещении достиг пиковых показателей. Глава Аргентины Хавьер Милей, оказавшийся в полуметре от происходящего, судя по всему, ещё долго не сможет забыть это зрелище. Опешил и вышедший из-за стола Реджеп Тайип Эрдоган, который даже на секунду остановился, устремив взор на Байдена.

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Джо Байден в инфополе всё чаще проявляет себя не как президент и лидер большой и сильной страны, а как человек со своими личными "старческими странностями". Иногда его тянет на нежность и открытость, как в ситуации с понтификом, а иногда он начинает откровенно ворчать. Ранее американский президент назвал диктатором Владимира Путина, отметив, что тот беспокоит его на протяжении более сорока лет.

Владимир Озеров
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