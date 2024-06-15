Байден смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского

На саммите "Большой семёрки" в Италии случился неловкий эпизод. Президент США Джо Байден захотел поговорить с папой римским Франциском, но слегка нарушил его личные границы, прильнув лбом к голове понтифика. Видео быстро разлетелось по соцсети X.

Байден прилипает к папе римскому. Видео © X / Flappr

Папа римский из-за проблем с коленом передвигается в инвалидной коляске. Понтифик впервые для себя и для всей католической церкви посетил столь светское мероприятие — саммит стран "Большой семёрки". Джо Байден решил сделать этот визит ещё более памятным для главы Ватикана, устроив "американское вторжение" за пределы личных границ Франциска.

Американский президент вплотную приблизился к папе римскому, чтобы перекинуться парой слов. По реакции окружающих было понятно, что градус неловкости в этот момент в помещении достиг пиковых показателей. Глава Аргентины Хавьер Милей, оказавшийся в полуметре от происходящего, судя по всему, ещё долго не сможет забыть это зрелище. Опешил и вышедший из-за стола Реджеп Тайип Эрдоган, который даже на секунду остановился, устремив взор на Байдена.