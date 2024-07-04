Байден признал, что "облажался" на дебатах, и придумал глупое оправдание

"Во-первых, у меня была плохая ночь. И дело в том, что, знаете, я облажался, совершил ошибку. Знаете, мы собираемся сделать так, чтобы выиграть эти выборы. Мы просто победим Дональда Трампа, как мы это сделали в 2020 году", — сказал 81-летний политик.