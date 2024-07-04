Байден признал, что "облажался" на дебатах, и придумал глупое оправдание
Байден признал, что провалился на дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Действующий глава Белого дома Джо Байден признал свой провал на дебатах с бывшим хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом. Такое заявление президент США сделал в интервью журналисту Эрлу Инграму.
"Во-первых, у меня была плохая ночь. И дело в том, что, знаете, я облажался, совершил ошибку. Знаете, мы собираемся сделать так, чтобы выиграть эти выборы. Мы просто победим Дональда Трампа, как мы это сделали в 2020 году", — сказал 81-летний политик.
Пока Байден грезит о победе на президентских выборах в США, журналисты подготавливают всё к его уходу. Сегодня The Washington Post даже написала для политика речь, которую он мог бы произнести в День независимости Штатов, объявив о своём решении снять свою кандидатуру на пост главы страны. На дебатах президент, кстати, выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика упал до рекордно низких показателей.