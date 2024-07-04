The Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента США

Американское издание The Washington Post написало речь, которую президент США Джо Байден мог бы произнести в День независимости Штатов, объявив о своём решении снять свою кандидатуру на пост главы страны. По версии газеты, политик мог бы объяснить такой выбор тем, что государство нуждается в более энергичном лидере, и предложить взамен себя вице-президента Камалу Харрис.

Газета представила, что Байден мог бы найти в таком жесте историческую параллель с 1-м президентом Соединённых Штатов Джорджем Вашингтоном, который был переизбран на второй срок, но решил не идти на третий. Так, в версии WP американский лидер говорит, что не позволил своим амбициям, чувству собственного достоинства и желанию "оставаться в битве" взять над собой верх и уступил путь другому кандидату ради блага страны. А завершиться его речь должна была заявлением о том, что главные демократы США и комитет демпартии достигли соглашения в процессе выбора следующего кандидата, которым согласилась стать Камала Харрис, проявив "любезность и смелость".