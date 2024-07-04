The Washington Post написала для Байдена речь об уходе с поста президента США
Американское издание The Washington Post написало речь, которую президент США Джо Байден мог бы произнести в День независимости Штатов, объявив о своём решении снять свою кандидатуру на пост главы страны. По версии газеты, политик мог бы объяснить такой выбор тем, что государство нуждается в более энергичном лидере, и предложить взамен себя вице-президента Камалу Харрис.
"Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", — фантазирует WP.
Газета представила, что Байден мог бы найти в таком жесте историческую параллель с 1-м президентом Соединённых Штатов Джорджем Вашингтоном, который был переизбран на второй срок, но решил не идти на третий. Так, в версии WP американский лидер говорит, что не позволил своим амбициям, чувству собственного достоинства и желанию "оставаться в битве" взять над собой верх и уступил путь другому кандидату ради блага страны. А завершиться его речь должна была заявлением о том, что главные демократы США и комитет демпартии достигли соглашения в процессе выбора следующего кандидата, которым согласилась стать Камала Харрис, проявив "любезность и смелость".
Напомним, что в конце июня в Атланте состоялись дебаты Джо Байдена и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Дискуссия прошла настолько плохо для демократа, что его слова своей супруге о том, что он чувствовал себя неважно и не вполне осознавал происходящее, действительно выглядят смягчающим обстоятельством — настолько растерянным и медлительным он смотрелся. Разумеется, это не могло не сказаться на рейтинге, который обновил антирекорд. Издание New York Times впоследствии разузнало, что американский лидер после фиаско понимает, в каком сложном положении очутился, он даже всерьёз задумался о том, стоит ли ему продолжать борьбу за президентское кресло. В свою очередь, Трамп указал на то, что Байден, которого тот разнёс в пух и прах, не в состоянии вести переговоры с политиками уровня президента России Владимира Путина или главы КНР Си Цзиньпина.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans