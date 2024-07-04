"Своих дел хватает": Путин смог посмотреть только фрагменты из дебатов Трампа и Байдена
Путин заявил, что смотрел фрагменты дебатов Трампа и Байдена, но не углублялся
Президент России Владимир Путин рассказал, что видел некоторые эпизоды дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом, однако не особо вникал в их суть из-за высокой занятости. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
"Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в СМИ, они всегда имеют определённые предпочтения", — объяснил глава государства.
Путин отметил, что США остаются великой державой с широким кругом возможностей, посему он испытывает интерес к таким процессам, однако в первую очередь "их собственное дело".
Как ранее писал Life.ru, дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись в конце июня в штате Атланта. По завершении мероприятия президент США сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило. Он действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг президента упал до рекордно низких показателей. Газета New York Times узнала, что Байден после проваленных дебатов осознаёт своё трудное положение и раздумывает, нужно ли продолжать предвыборную кампанию. А Трамп заявил, что у него нет ни малейшего представления о том, как растоптанный им на дебатах Джо Байден смог бы вести переговоры с такими лидерами, как Владимир Путин или Си Цзиньпин.
Life.ru