"Своих дел хватает": Путин смог посмотреть только фрагменты из дебатов Трампа и Байдена

Президент России Владимир Путин рассказал, что видел некоторые эпизоды дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом, однако не особо вникал в их суть из-за высокой занятости. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в СМИ, они всегда имеют определённые предпочтения", — объяснил глава государства.