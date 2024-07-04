Путин считает, что обращаться напрямую к Раде бессмысленно

Руководство Украины находится у власти незаконно, и даже имея в виду, что легитимным органом остаётся Верховная рада, обращаться к украинскому парламенту пока бессмысленно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Обратиться к Раде можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой правящей верхушке, которая незаконно находится у власти. Обратиться можно, но исходя из практической ситуации, это более или менее бессмысленно", — отметил Путин.