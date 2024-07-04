Путин считает, что обращаться напрямую к Раде бессмысленно
Руководство Украины находится у власти незаконно, и даже имея в виду, что легитимным органом остаётся Верховная рада, обращаться к украинскому парламенту пока бессмысленно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Обратиться к Раде можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой правящей верхушке, которая незаконно находится у власти. Обратиться можно, но исходя из практической ситуации, это более или менее бессмысленно", — отметил Путин.
Напомним, 20 мая истёк срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. В тот день, согласно конституции, власть должна была перейти новому избранному главе государства, однако киевский режим под предлогом военного положения отменил выборы. Точку в спорах о легитимности Зеленского поставил президент России Владимир Путин: согласно Конституции Украины, верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру Верховной рады.
Life.ru