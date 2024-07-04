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4 июля, 13:58

Путин считает, что обращаться напрямую к Раде бессмысленно

Руководство Украины находится у власти незаконно, и даже имея в виду, что легитимным органом остаётся Верховная рада, обращаться к украинскому парламенту пока бессмысленно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Обратиться к Раде можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой правящей верхушке, которая незаконно находится у власти. Обратиться можно, но исходя из практической ситуации, это более или менее бессмысленно", — отметил Путин.

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Напомним, 20 мая истёк срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. В тот день, согласно конституции, власть должна была перейти новому избранному главе государства, однако киевский режим под предлогом военного положения отменил выборы. Точку в спорах о легитимности Зеленского поставил президент России Владимир Путин: согласно Конституции Украины, верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру Верховной рады.

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Life.ru

Александр Юнашев
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