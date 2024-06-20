Путин ответил на вопрос Life.ru о сигналах готовности Рады к переговорам

На данный момент единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и её спикер, заявил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос Life.ru в ходе брифинга в Ханое по итогам поездки в КНДР и Вьетнам, он отметил, что на данный момент не получал каких-либо сигналов, демонстрирующих готовность украинского парламента к переговорам.

"Наши юристы провели анализ Конституции Украины. Я же называл эти статьи. 83-я статья конституции прямо говорит о том, что срок ограничен пятью годами. <…> Там же всё написано, что в случае военного положения, значит, в эти полномочия приходят, в том числе и полномочия Верховного главнокомандующего, приходят к спикеру Рады", — сказал глава государства.