Байден решил отказаться от встреч после 20:00 и больше спать

Американский лидер Джозеф Байден пожаловался на плотный график, который мешает ему выспаться. По словам главы Белого дома, ему нужно меньше работать и избегать мероприятий в вечернее время. Об этом президент заявил на встрече с губернаторами-демократами 3 июня, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.

"Он неоднократно ссылался на то, что слишком усердствует и не слушает команду о своём графике. Байден сказал, что ему нужно работать меньше часов и избегать мероприятий после 20:00", — рассказал изданию один из участников встречи.