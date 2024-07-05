Байден решил отказаться от встреч после 20:00 и больше спать
NYT: Байден заявил, что будет меньше работать и больше спать
Американский лидер Джозеф Байден пожаловался на плотный график, который мешает ему выспаться. По словам главы Белого дома, ему нужно меньше работать и избегать мероприятий в вечернее время. Об этом президент заявил на встрече с губернаторами-демократами 3 июня, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.
"Он неоднократно ссылался на то, что слишком усердствует и не слушает команду о своём графике. Байден сказал, что ему нужно работать меньше часов и избегать мероприятий после 20:00", — рассказал изданию один из участников встречи.
На уточняющие вопросы губернаторов президент ответил, что с его здоровьем всё в порядке. Байден заверил сторонников в намерении и дальше бороться за кресло главы государства, добавили в NYT.
Напомним, что рейтинг Джо Байдена рухнул после провала на первых теледебатах с Дональдом Трампом. Ведущие американские СМИ призвали политика к выходу из президентской гонки, но он ответил отказом. При этом в окружении главы Белого дома есть люди, которые могли бы стать кандидатами от демократов вместо него.
Flickr / The White House