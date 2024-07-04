Кто уже сейчас в Демпартии США может заменить Байдена и как они относятся к России В окружении Байдена обсуждают перспективу его замены в президентской гонке. Кого могут выставить новым кандидатом от Демократической партии — в материале Life.ru. 4 июля, 15:35 Кто уже сейчас в Демпартии может заменить Байдена и как они относятся к России. Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci

Президент США Джо Байден допустил снятие своей кандидатуры с предвыборной гонки, сообщила вчера The New York Times. Политик объявит о своём решении в случае, если ему не удастся убедить общественность в своей пригодности для руководства страной в будущем. Сообщается, что Байден хочет продолжать предвыборную гонку, однако понимает, что его жизнеспособность в качестве кандидата в президенты падает.

Его высказывание может оказаться как сигналом об уходе, так и, наоборот, желанием протестировать ситуацию, испугать оппонентов в пуле демократов, полагают эксперты. Потому что единственными кандидатами, которых смогут согласовать партийные элиты, являются Мишель Обама и Камала Харрис. Однако первая отказывается от предложения, судя по публикациям в СМИ, а вторая не проявила себя как человек, который умеет принимать решения, что также может вызвать споры в процессе согласования нового кандидата от Демократической партии.

Эксперт Владимир Можегов считает, что кандидата от Демократической партии вряд ли заменят, подобных случаев за последние десятилетия не было. Однако, по его словам, всё может случиться в первый раз. Лучшим сценарием для замены Байдена политолог назвал кончину Байдена. Если Байден снимет свою кандидатуру и будет признан недееспособным, то законно подходящей кандидатурой будет Камала Харрис. "Гипотетически возможность поменять на съезде партии кандидата имеется. Но это может уничтожить партию, потому что не будет консенсуса", — резюмировал Можегов.

Вице-президент США Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис. Фото © Wikipedia / Lawrence Jackson

Вице-президент США Камала Харрис полностью поддерживает нынешнюю политику США и выступает за дальнейшую помощь ВСУ. На июньской "мирной" конференции в Швейцарии она не согласилась с заявлением президента России Владимира Путина, предложившего сесть за стол переговоров: "Путиным были высказаны предложения. Но, если говорить честно, он не говорит о переговорах, он говорит о капитуляции <...> Это не только вторжение на Украину. Если смириться с тем, что агрессор совершил нападение на соседа, это разрешит и другим агрессорам повторять подобное. Президент Джо Байден и я будем и дальше поддерживать Украину". Харрис называют одним из вероятных кандидатов на замену Байдену. Она младше действующего президента США на 22 года — ей 59 лет.

Мишель Обама

Супруга экс-президента США Барака Обамы — Мишель. Фото © Wikipedia / Tim Pierce

В феврале 2022 года экс-президент США Барак Обама вместе со своей женой выразил солидарность Украине. Обама заявил, что он и его супруга будут переживать за Киев.

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, — ведущий кандидат для замены Байдена. Это следует из опроса, проведённого после завершения теледебатов Дональда Трампа и нынешнего президента США, сообщает Fox News. В гипотетическом опросе Обама выиграла Трампа: 50% за Обаму против 39% за Трампа. Однако в СМИ сообщали, что препятствием для участия Мишель Обамы в президентской гонке могут стать сложные отношения с семьёй Байдена.

По мнению публициста Владимира Можегова, Мишель Обама не хочет связываться с нынешней властью. "Она не готова лезть в эту паучью банку. Она прекрасно понимает, что там творится и что там происходит. И не собирается разрушать свою жизнь, вариться в этом политическом бульоне с неприятным запахом", — сказал Можегов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото © Wikipedia / Office of the Lieutenant Governor of California

Ему 56 лет. Вскоре после начала СВО он указал государственным ведомствам прекратить отношения с физическими или юридическими лицами, которые подпали под санкции США. Кроме того, он встретился с генеральным консулом Украины, чтобы выразить поддержку народу Незалежной. Ранее он выразил поддержку Джо Байдену в связи со слухами о его выходе их предвыборной гонки.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер. Фото © Wikipedia / The White House

После провальных теледебатов Байдена губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер призвал действующего президента больше общаться с народом и объяснить ему свою стратегию, чтобы развеять опасения сторонников демократов. До этого губернатор критиковал Республиканскую партию за задержку финансовой помощи Украине. "Соединённые Штаты — это нация, которая лидирует в глобальной борьбе за демократию и свободу. Но будем ли мы продолжать это делать? Здесь, в Иллинойсе, мы не пойдём на компромисс перед лицом агрессии и тирании Путина", — говорил Прицкер. Ему 59 лет.

Губернатор Кентукки Энди Бешир

Губернатор Кентукки Энди Бешир. Фото © Wikipedia / Keyne

46-летний губернатор Кентукки Энди Бешир вскоре после начала СВО обратился к жителям своего штата и сказал, что конфликт может ощущаться и внутри штата, например из-за повышения цен на газ. "Это небольшая цена за прекращение этого акта агрессии, хотя я понимаю, что мы все это почувствуем. Я бы попросил, чтобы это было время единства. Это должно стать напоминанием о том, что за рубежом у нас есть настоящие враги, которые хотят навредить нам и другим, и что мы не враги друг другу. Пришло время Америке объединиться против этой внешней угрозы", — сказал политик, продемонстрировав своё отношение к нашей стране.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Фото © Wikipedia / 1st Lt. Andrew Layton

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер выразила поддержку Джо Байдену, отреагировав на слухи СМИ о его замене. Ранее на фоне начала СВО она призвала разорвать финансовые отношения штата с Россией. Ей 52 года.

Роберт Кеннеди – младший

Роберт Кеннеди – младший. Фото © Wikipedia / Maxlovestoswim

В 2023 году Роберт Кеннеди – младший заявил, что действия Белого дома в отношении России "глубоко неправильны". Также он говорил, что у Украины нет шансов победить РФ. В конце июня Кеннеди вывел формулу успеха России. По его словам, экономика нашей страны адаптировалась к санкциям, а популярность президента страны Владимира Путина стала ещё больше, чем до начала СВО. Однако его кандидатуру будет трудно согласовать внутри партии, поскольку концептуально он не укладывается в политические стандарты демократов: белый, богатый, популист и консерватор, личные взгляды которого не совпадают с мейнстримом Вашингтона.

Хиллари Клинтон

Жена экс-президента США Билла Клинтона Хиллари Клинтон. Фото © Wikipedia / Gage Skidmore

В начале июля Хиллари Клинтон в разговоре с известными российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила, что ВСУ должны активнее сражаться и идти в наступление. "Я делаю всё, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена. Я очень надеюсь, что именно таков будет результат в ноябре. Но я действительно считаю, что для Украины важно продолжать делать всё то же, что вы и делаете. Давайте воспользуемся этим настолько, насколько мы можем. Это означает, что вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают всё возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", — сказала Клинтон.

В октябре 2023 года Хиллари Клинтон выразила мнение, что рост популярности российской точки зрения на конфликт на Украине — полностью "заслуга Путина". "Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина", — заявила тогда Клинтон. Позже она обратилась к президенту РФ по имени и сказала, что расширение НАТО — это следствие российской политики.

Во время своей избирательной гонки с Дональдом Трампом в 2016 году Хиллари Клинтон говорила об угрозе НАТО со стороны РФ, вторжении России на Украину в 2014 году и обвиняла российскую сторону во взломе баз данных демократов, а также своего оппонента Дональда Трампа в том, что он агент Кремля.