Клинтон призвала украинцев воевать ради Байдена Хиллари Клинтон заявила пранкерам, что Украина должна перейти в наступление 3 июля, 07:48 Хиллари Клинтон. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Новой "жертвой" российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) стала Хиллари Клинтон — бывшая первая леди, госсекретарь (2009–2013) и экс-кандидат в президенты США. Думая, что говорит с бывшим лидером Украины Петром Порошенко, Клинтон призвала ВСУ идти в наступление на фронте ради Джо Байдена.

По мнению экс-главы Госдепа, Украина должна сражаться "ещё активнее", чтобы повлиять на внутриполитические настроения за океаном и не дать победить на президентских выборах Дональду Трампу.

"Я делаю всё, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена. Я очень надеюсь, что именно таков будет результат в ноябре... Но я действительно считаю, что для Украины важно продолжать делать всё то же, что вы и делаете... Давайте воспользуемся этим настолько, насколько мы можем, это означает, что вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают всё возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", — заявила Клинтон.

Американский политик увидела прямую связь между успехами ВСУ на поле боя и результатами президентских выборов в США. Она заявила, что Киеву "нужно продвигаться вперёд" ради продолжения поддержки Вашингтона.

Хиллари Клинтон также рассказала о том, что она и её соратники прикладывают усилия, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО в Вашингтоне и, более того, получила некое предложение по членству.

При этом ранее в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киеву не стоит ждать приглашения в НАТО на июльском саммите альянса. Он тоже думал, что общается с Порошенко.

Авторы Александра Вишнякова