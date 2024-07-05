В Европе оказались в шоке от состояния постаревшего Байдена на саммите G7

Лидеров европейских стран поразил президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, но не в хорошем смысле. Журналисты американской газеты Washington Post заявили, что представители государств были ошеломлены тем, насколько за год постарел глава Штатов.

"Во время саммита G7 в Италии в прошлом месяце несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент с тех пор, как они в последний раз общались с ним всего год, а в некоторых случаях и несколько месяцев назад", — говорится в публикации.