В Европе оказались в шоке от состояния постаревшего Байдена на саммите G7
Washington Post: Европейских лидеров поразило, насколько постарел Байден
Лидеров европейских стран поразил президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, но не в хорошем смысле. Журналисты американской газеты Washington Post заявили, что представители государств были ошеломлены тем, насколько за год постарел глава Штатов.
"Во время саммита G7 в Италии в прошлом месяце несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент с тех пор, как они в последний раз общались с ним всего год, а в некоторых случаях и несколько месяцев назад", — говорится в публикации.
В последнее время Байдена всё чаще призывают снять кандидатуру с предстоящих выборов в США после провальных дебатов с Дональдом Трампом. 81-летний политик уже долгое время попадает в конфузы. Недавно он шокировал публику, томно прильнув лбом к голове папы римского, а также заявил, что будет меньше работать и больше спать. Ранее в беседе c Life.ru врач-психиатр Василий Шуров заявил, что американский лидер так себя ведёт не только из-за старости. По его мнению, Байден может страдать тяжёлым нейрокогнитивным дефектом.
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