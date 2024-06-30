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Регион
30 июня, 01:55

Байден перепутал Италию и Францию и снова приврал насчёт сына

Белый дом: Байден перепутал Италию и Францию на мероприятии по сбору средств

Глава Америки Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Глава Америки Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Глава Америки Джо Байден перепутал Италию и Францию на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Во время своей речи Байден сообщил, что бывший президент страны Дональд Трамп не захотел посещать кладбище павших солдат, участвовавших в мировых войнах.

"Он не пошёл бы на кладбище в Италии", — рассказали в Белом доме, уточнив, что Байден говорил о французском кладбище.

Вскоре Байден вновь так же оговорился. Он заявил, что один из его сыновей был в числе павших солдат, "но не в Италии, а в Ираке". Это указывает на то, что президент опять перепутал страны. И это не говоря о том, что его сын Бо умер от онкологии в США. Кстати, глава Белого дома признал, что согласен с критикой своего выступления на дебатах, заявив, что соцопросы якобы показывают прирост его сторонников.

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Отметим, что Байден в инфополе всё чаще проявляет себя не как лидер большой и сильной страны, а как человек со "старческими странностями". Например, на днях он смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского.

Анатолий Симоненко
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