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5 июля, 20:21

"Брюссельский бред": Орбан ответил на критику Борреля из-за визита в Москву

Орбан: Бред Брюсселя обнуляет усилия по урегулированию украинского конфликта

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Из-за бреда брюссельских бюрократов все силы, которые прикладываются к установлению мира на Украине, не приносят результатов. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ответив на критику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. По его словам, Совет ЕС не давал политику мандат на визит в Москву от имени ЕС.

"Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привёл ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", — подчеркнул Орбан.

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До поездки в Москву Виктор Орбан побывал с визитом в Киеве, увидевшись с Владимиром Зеленским. Венгерский премьер призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский эту идею не поддержал. Уже 5 июля Орбан прибыл в российскую столицу для продолжения "мирной миссии", где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле раскрыли, что инициатором визита стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад.

Анатолий Симоненко
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