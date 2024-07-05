"Брюссельский бред": Орбан ответил на критику Борреля из-за визита в Москву

Из-за бреда брюссельских бюрократов все силы, которые прикладываются к установлению мира на Украине, не приносят результатов. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ответив на критику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. По его словам, Совет ЕС не давал политику мандат на визит в Москву от имени ЕС.