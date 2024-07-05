Приезд Орбана к Путину запустит обратный отсчёт до окончания СВО, уверен политолог

Приезд на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана станет переломным моментом, который запустит отсчёт до окончания конфликта на Украине и достижения целей СВО. Об этом заявили политический обозреватель Андрей Перла и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Сейчас Орбан пользуется своей репутацией, чтобы попытаться занять позицию посредника, точнее даже "челночного дипломата", между Россией и её противниками... В Москву он прибывает из Киева, то есть он собирается рассказать в Москве то, о чём в Киеве говорил с Зеленским", — пояснил политолог в беседе с "Царьградом".

Политолог Перла считает, что на данный момент Орбан занимает уникальное место в Европе. Он является достаточно авторитетным, заслуживающим доверия политиком. По его оценке, для Украины он "свой", потому что "взаправдашний премьер-министр настоящей страны ЕС". Для России он тоже почти "свой", потому что считается евроскептиком и оппонентом бюрократов и русофобов из Брюсселя, заметил Перла.

Эксперт, однако, обратил внимание на то, что Путин отверг перспективу успешных переговоров, если они ведутся только через посредников, которые не могут гарантировать исполнения достигнутых договорённостей. Мнение коллеги разделяет и Михайлов. Он полагает, что это "политическое рандеву станет историческим событием", от которого начнётся отсчёт до окончания СВО. Руководитель Бюро военно-политического анализа счёл одним из признаков этого истерику главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.