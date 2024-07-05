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5 июля, 13:19

Приезд Орбана к Путину запустит обратный отсчёт до окончания СВО, уверен политолог

Михайлов: Визит Орбана к Путину начнёт отсчёт до окончания конфликта на Украине

Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото © Life.ru

Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото © Life.ru

Приезд на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана станет переломным моментом, который запустит отсчёт до окончания конфликта на Украине и достижения целей СВО. Об этом заявили политический обозреватель Андрей Перла и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Сейчас Орбан пользуется своей репутацией, чтобы попытаться занять позицию посредника, точнее даже "челночного дипломата", между Россией и её противниками... В Москву он прибывает из Киева, то есть он собирается рассказать в Москве то, о чём в Киеве говорил с Зеленским", пояснил политолог в беседе с "Царьградом".

Политолог Перла считает, что на данный момент Орбан занимает уникальное место в Европе. Он является достаточно авторитетным, заслуживающим доверия политиком. По его оценке, для Украины он "свой", потому что "взаправдашний премьер-министр настоящей страны ЕС". Для России он тоже почти "свой", потому что считается евроскептиком и оппонентом бюрократов и русофобов из Брюсселя, заметил Перла.

Киев устроил истерику из-за визита Орбана в Россию
Киев устроил истерику из-за визита Орбана в Россию

Эксперт, однако, обратил внимание на то, что Путин отверг перспективу успешных переговоров, если они ведутся только через посредников, которые не могут гарантировать исполнения достигнутых договорённостей. Мнение коллеги разделяет и Михайлов. Он полагает, что это "политическое рандеву станет историческим событием", от которого начнётся отсчёт до окончания СВО. Руководитель Бюро военно-политического анализа счёл одним из признаков этого истерику главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Своим прилётом в столицу России Орбан вновь мешает карты коллективного Запада. Тут Боррель уже сделал заявление на грани истерики, что Орбан "не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву", что "позиция ЕС по спецоперации России на Украине исключает официальные контакты между ЕС и президентом России" и что "визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией". Ну что ж. Истерикой Борреля мы в целом удовлетворены", — заключил Михайлов.

Напомним, что 2 июля Виктор Орбан посетил с визитом Киев, где встретился с Зеленским. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил. А 5 июля Орбан прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле раскрыли, что инициатором визита стал Будапешт, предложение поступило Москве буквально два дня назад.

Наталья Афонина
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