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5 июля, 14:12

Орбан: Европе очень нужен мир

Главной задачей в Европе считают борьбу за мир. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, которые состоялись сегодня, 5 июля.

"Для Европы мир - это самое важное. Главной задачей мы считаем борьбу за мир. Я сказал господину президенту [Путину], что наибольшее развитие Европы случилось именно в мирные десятилетия. Сейчас мы живём в тени войны, и это вызывает огромные сложности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности, мы видим картины разрушений и страданий", — отметил политик.

По словам Орбана, украинский конфликт указал влияние на экономический рост и конкурентоспособность. Но без дипломатии, указал он, мира не достичь — "он не наступит сам по себе".

Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до победного конца
Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до победного конца

Ранее стало известно, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер в ходе переговоров с ним рассказал, что в Киеве всё ещё не готовы отказаться от ведения войны до победного конца, но шансы победить у потерявших рейтинг украинских правителей "близки к нулю".

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Валерий Шарифулин / ТАСС

Марина Калегина
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