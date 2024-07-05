Орбан: Европе очень нужен мир

Главной задачей в Европе считают борьбу за мир. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, которые состоялись сегодня, 5 июля.

"Для Европы мир - это самое важное. Главной задачей мы считаем борьбу за мир. Я сказал господину президенту [Путину], что наибольшее развитие Европы случилось именно в мирные десятилетия. Сейчас мы живём в тени войны, и это вызывает огромные сложности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности, мы видим картины разрушений и страданий", — отметил политик.