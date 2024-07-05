Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до победного конца
Украинские власти не готовы отказаться от ведения войны до победного конца, ведь для Киева это означает окончание военного положения, а значит, и проведение президентских выборов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которые состоялись сегодня в Кремле.
"Как нам видится положение дел, в Киеве всё ещё не готовы отказаться от ведения войны до победного конца. Но шансы победить на них, у потерявших рейтинг украинских правителей, близки к нулю", — указал российский лидер.
Ранее стало известно, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров.
Валерий Шарифулин /POOL /ТАСС