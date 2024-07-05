Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до победного конца

Украинские власти не готовы отказаться от ведения войны до победного конца, ведь для Киева это означает окончание военного положения, а значит, и проведение президентских выборов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которые состоялись сегодня в Кремле.