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5 июля, 14:03

Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до победного конца

Украинские власти не готовы отказаться от ведения войны до победного конца, ведь для Киева это означает окончание военного положения, а значит, и проведение президентских выборов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которые состоялись сегодня в Кремле.

"Как нам видится положение дел, в Киеве всё ещё не готовы отказаться от ведения войны до победного конца. Но шансы победить на них, у потерявших рейтинг украинских правителей, близки к нулю", — указал российский лидер.

Путин назвал переговоры с Орбаном весьма насыщенными
Путин назвал переговоры с Орбаном весьма насыщенными

Ранее стало известно, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров.

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Валерий Шарифулин /POOL /ТАСС

Марина Калегина
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