Урегулирование конфликта на Украине остаётся целью Венгрии. На грядущей неделе премьер-министр страны Виктор Орбан проведёт ещё несколько встреч в рамках мирной миссии Будапешта. Европейским политикам, которые выступают против действий Венгрии, следует "пристегнуть ремни и быть внимательными" в ближайшие семь дней. Такой совет дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто.

"Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас. Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе", — сказал Сийярто в обращении.