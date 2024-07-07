В Венгрии посоветовали "пристегнуть ремни" в преддверии новых "неожиданных" встреч Орбана
Сийярто призвал "пристегнуть ремни" перед новыми встречами Орбана по Украине
Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Урегулирование конфликта на Украине остаётся целью Венгрии. На грядущей неделе премьер-министр страны Виктор Орбан проведёт ещё несколько встреч в рамках мирной миссии Будапешта. Европейским политикам, которые выступают против действий Венгрии, следует "пристегнуть ремни и быть внимательными" в ближайшие семь дней. Такой совет дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто.
"Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас. Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе", — сказал Сийярто в обращении.
Он не уточнил, какие шаги намерен предпринять Будапешт, однако известно, что 8 июля будет объявлено о создании новой правоконсервативной фракции в Европарламенте "Патриоты для Европы", куда войдут представители "ФИДЕС – Венгерского гражданского союза", Австрийской партии свободы и чешского движения ANO ("Акция недовольных граждан").
Напомним, что Виктор Орбан прилетал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 5 июля. Венгерский политик, который скрывал свой визит до последнего, считает данный жест началом крупной миротворческой политики. Орбан планирует до последнего сражаться за мир в Европе. Ранее стало известно, что он планирует ещё несколько неожиданных встреч, подготовка к ним также ведётся тайно.