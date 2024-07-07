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7 июля, 11:43

В Венгрии посоветовали "пристегнуть ремни" в преддверии новых "неожиданных" встреч Орбана

Сийярто призвал "пристегнуть ремни" перед новыми встречами Орбана по Украине

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Урегулирование конфликта на Украине остаётся целью Венгрии. На грядущей неделе премьер-министр страны Виктор Орбан проведёт ещё несколько встреч в рамках мирной миссии Будапешта. Европейским политикам, которые выступают против действий Венгрии, следует "пристегнуть ремни и быть внимательными" в ближайшие семь дней. Такой совет дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто.

"Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас. Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе", — сказал Сийярто в обращении.

Он не уточнил, какие шаги намерен предпринять Будапешт, однако известно, что 8 июля будет объявлено о создании новой правоконсервативной фракции в Европарламенте "Патриоты для Европы", куда войдут представители "ФИДЕС – Венгерского гражданского союза", Австрийской партии свободы и чешского движения ANO ("Акция недовольных граждан").

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Напомним, что Виктор Орбан прилетал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 5 июля. Венгерский политик, который скрывал свой визит до последнего, считает данный жест началом крупной миротворческой политики. Орбан планирует до последнего сражаться за мир в Европе. Ранее стало известно, что он планирует ещё несколько неожиданных встреч, подготовка к ним также ведётся тайно.

Николай Рюмин
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