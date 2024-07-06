Орбан назвал три вопроса, которые задал Путину на встрече в Москве

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, о чём спрашивал президента России Владимира Путина во время их вчерашних переговоров в Москве. Об этом сообщает Die Weltwoche.

Как подчеркнул Орбан, его задачей было задать вопросы напрямую. В частности, венгерский премьер поинтересовался у Путина его мнением насчёт возможных сценариев мирных переговоров с Украиной. На это российский лидер отметил, что контакты не могут состояться без участия обеих сторон. Также глава венгерского кабмина спросил у Путина о возможности прекращения огня до факта начала переговоров, на что президент РФ ответил, что такое маловероятно.

"Третьим вопросом, который я задал, стало, есть ли у Путина видение или план того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы", — добавил Орбан.