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6 июля, 15:14

Орбан назвал три вопроса, которые задал Путину на встрече в Москве

Орбан спросил у Путина о переговорах с Киевом и архитектуре безопасности Европы

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, о чём спрашивал президента России Владимира Путина во время их вчерашних переговоров в Москве. Об этом сообщает Die Weltwoche.

Как подчеркнул Орбан, его задачей было задать вопросы напрямую. В частности, венгерский премьер поинтересовался у Путина его мнением насчёт возможных сценариев мирных переговоров с Украиной. На это российский лидер отметил, что контакты не могут состояться без участия обеих сторон. Также глава венгерского кабмина спросил у Путина о возможности прекращения огня до факта начала переговоров, на что президент РФ ответил, что такое маловероятно.

"Третьим вопросом, который я задал, стало, есть ли у Путина видение или план того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы", — добавил Орбан.

Путин ответил, что у Москвы есть "детальный план" того, как могли бы развиваться взаимоотношения РФ и Запада.

Напомним, что 2,5-часовые переговоры Путина и Орбана прошли в Кремле 5 июля, что вызвало приступ ярости в Киеве. Глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине.

Орбан анонсировал несколько "таких же неожиданных" встреч, как с Путиным
Орбан анонсировал несколько "таких же неожиданных" встреч, как с Путиным
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TACC / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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