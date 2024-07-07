Прибудет уже завтра: СМИ узнали, куда отправился Орбан после встреч с Зеленским и Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направляется в Китай. Об этом сообщает венгерский портал 444 со ссылкой на источники.

"После Киева, Москвы и Азербайджана по нашей информации Виктор Орбан едет в Китай", — говорится в публикации.