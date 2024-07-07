Прибудет уже завтра: СМИ узнали, куда отправился Орбан после встреч с Зеленским и Путиным
444: Орбан отправился в Китай после визитов в Киев и Москву
Орбан на встрече с Путиным в Москве. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направляется в Китай. Об этом сообщает венгерский портал 444 со ссылкой на источники.
"После Киева, Москвы и Азербайджана по нашей информации Виктор Орбан едет в Китай", — говорится в публикации.
Ожидается, что глава венгерского кабмина прибудет в Китай утром в понедельник, 8 июля. Стоит отметить, что в правительстве страны и пресс-службе Орбана пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее Орбан анонсировал несколько "таких же неожиданных" встреч, как с президентом России Владимиром Путиным. Также глава венгерского МИД Петер Сийярто посоветовал политикам Евросоюза, которые критикуют мирную инициативу Орбана, "пристегнуть ремни".
Напомним, что 2,5-часовые переговоры Путина и Орбана прошли в Кремле 5 июля, что вызвало приступ ярости в Киеве. Глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине. 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ.