В Пекине прошла встреча Орбана и Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / VIVIEN CHER BENKO / HUNGARIAN PRIME MINISTER PRESS OFFICE / HANDOUT
Венгерский премьер Виктор Орбан в рамках своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
"Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июля в первой половине дня провёл встречу с премьер-министром Венгрии Орбаном в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", — сказано в материале. Других деталей не приводится.
Напомним, что сегодня, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Пекин. Сообщалось, что в ходе своей "мирной миссии" Орбан обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, которые представляют "взаимный интерес". Ранее венгерский премьер посетил Киев, а также Москву.