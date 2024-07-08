В Пекине прошла встреча Орбана и Си Цзиньпина

Венгерский премьер Виктор Орбан в рамках своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

"Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июля в первой половине дня провёл встречу с премьер-министром Венгрии Орбаном в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", — сказано в материале. Других деталей не приводится.