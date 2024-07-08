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8 июля, 04:26

В Пекине прошла встреча Орбана и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / VIVIEN CHER BENKO / HUNGARIAN PRIME MINISTER PRESS OFFICE / HANDOUT

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / VIVIEN CHER BENKO / HUNGARIAN PRIME MINISTER PRESS OFFICE / HANDOUT

Венгерский премьер Виктор Орбан в рамках своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

"Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июля в первой половине дня провёл встречу с премьер-министром Венгрии Орбаном в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", — сказано в материале. Других деталей не приводится.

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Напомним, что сегодня, 8 июля, Виктор Орбан прибыл в Пекин. Сообщалось, что в ходе своей "мирной миссии" Орбан обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, которые представляют "взаимный интерес". Ранее венгерский премьер посетил Киев, а также Москву.

Оксана Попова
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