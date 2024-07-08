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8 июля, 02:53

В МИД КНР раскрыли, что обсудят Си Цзиньпин и Орбан

МИД КНР: Орбан и Си Цзиньпин обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес

Венгерский премьер Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / 360b

Венгерский премьер Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / 360b

Венгерский премьер Виктор Орбан в ходе своей "мирной миссии" в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, которые представляют "взаимный интерес". Об этом заявило Министерство иностранных дел страны.

"Премьер-министр Венгрии Орбан 8 июля посетит Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углублённый обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", — рассказали в МИД Китая.

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Напомним, что 5 июля Орбан посетил Москву, где провёл 2,5-часовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава правительства Венгрии не объявлял о своём визите заранее — о планах политика не знали даже его европейские коллеги. Сам же премьер-министр назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что Европейский союз отчаянно нуждается в мирном разрешении конфликта на Украине. 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ. Сегодня, 8 июля, он прибыл в Китай.

Оксана Попова
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