Политолог подсчитал шансы на успех "мирной миссии" Орбана по Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предпринимает активные действия по урегулированию украинского конфликта. Не так давно политик нанёс визит на Украину для встречи с Владимиром Зеленским, после чего отправился в Москву, где обсудил варианты мирного решения с президентом РФ Владимиром Путиным. О том, какие результаты принесут действия Орбана, рассказал политолог Александр Асафов.