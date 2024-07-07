Политолог подсчитал шансы на успех "мирной миссии" Орбана по Украине
Политолог Асафов: Мирная миссия Орбана по Украине провалится из-за Киева
Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предпринимает активные действия по урегулированию украинского конфликта. Не так давно политик нанёс визит на Украину для встречи с Владимиром Зеленским, после чего отправился в Москву, где обсудил варианты мирного решения с президентом РФ Владимиром Путиным. О том, какие результаты принесут действия Орбана, рассказал политолог Александр Асафов.
"Миссия по укреплению отношений Венгрии и РФ, безусловно, увенчается успехом, а миссия, связанная с переговорами по урегулированию украинского кризиса, не может увенчаться успехом, поскольку на данный момент нет двух сторон для начала переговоров — Зеленский нелегитимен, на Украине действует закон СНБО о запрете любых переговоров с Россией. У посредников тоже полномочий немного, хотя некие предложения на эту тему есть", — отметил эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".
Именно поэтому политолог утверждает, что старания венгерского премьер-министра не принесут ожидаемых результатов. Однако всё же стоит учитывать, что работа по урегулированию конфликта посредством переговоров продолжается. Это важная часть сложного политического процесса.
Напомним, что премьер-министр Венгрии посетил Киев 2 июля для рассмотрения вопроса прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский ответил на предложение отказом. Затем 5 июля политик отправился в Москву для обсуждения вопроса с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры, длившиеся 2,5 часа, в Кремле назвали весьма насыщенными. Сегодня стало известно, что Орбан назначил встречи ещё в нескольких странах, в Будапеште посоветовали европейским критикам "пристегнуть ремни".