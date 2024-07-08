Орбан назвал следующую остановку в рамках своей "миссии мира"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее побывавший с "мирной миссией" в Киеве, Москве и Пекине, сообщил, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отправится в Вашингтон.