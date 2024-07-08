Орбан назвал следующую остановку в рамках своей "миссии мира"
Орбан из Пекина направится в Вашингтон
Виктор Орбан. Фото © Life.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее побывавший с "мирной миссией" в Киеве, Москве и Пекине, сообщил, что после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отправится в Вашингтон.
"Следующая остановка — Вашингтон", — написал Орбан в соцсетях.
Напомним, 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ. Зеленский ожидаемо отклонил это предложение. А 5 июля венгерский лидер провёл 2,5-часовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан назвал свою миссию миротворческой и подчеркнул, что ЕС отчаянно нуждается в мире. При этом его поездка в РФ вызвала приступ ярости в Киеве. После Москвы Орбан отправился в Китай, где провёл переговоры с Си Цзиньпином.